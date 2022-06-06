Азербайджан готов увеличить экспорт томатов в РФ до 220 тыс. т, картофеля и яблок – до 100 тыс. т

Азербайджан заинтересован в увеличении поставок продукции АПК в РФ, в частности, томатов, картофеля, фруктов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в азербайджанском правительстве.
«Азербайджан заинтересован в увеличении экспорта продукции АПК в РФ, об этом мы уведомили российскую сторону», - сказал собеседник агентства.
В частности, Азербайджан готов увеличить годовые поставки томатов на российский рынок до 220 тыс. тонн, картофеля – до 100 тыс. тонн, хурмы – до 180 тыс. тонн, яблок – до 100 тыс. тонн, косточковых фруктов – до 85 тыс. тонн.
«Кроме этого, между сторонами имеется договоренность по обсуждению возможности организации бизнес-форума между азербайджанскими и российскими компаниями с целью расширения сотрудничества в области аграрной торговли, содействия налаживанию новых деловых связей между представителями бизнеса и регулярного обмена информацией об имеющемся экспортном потенциале», - добавил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, по данным российской стороны, Азербайджан в 2021 году увеличил поставки в Россию продукции растительного происхождения на 3% - до 539,7 тыс. тонн.
Азербайджан в 2021 году экспортировал 145,216 тыс. тонн томатов (спад на 22,6% от показателя 2020 года) на сумму $160 млн 228,84 тыс. (спад на 20,4%). Основным импортером азербайджанских томатов являлась Россия (96,5% поставок): в РФ было экспортировано 140,110 тыс. тонн (спад на 22,1%) на сумму $157 млн 558,92 тыс. (спад на 20,2%).
В январе-марте 2022 года в Россию экспортировано 30,989 тыс. тонн томатов или 97,6% всего экспорта на сумму $37 млн 375,26 тыс. По сравнению с январем-мартом 2021 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 76,6%, в стоимостном - на 84%.
Азербайджан в 2021 году экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля (рост на 13,5%) на сумму $40 млн 777,41 тыс. (рост на 18,6%). Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за прошлый год в Россию было поставлено 85,412 тыс. тонн картофеля (рост на 23,3%) на сумму $38 млн 476,56 тыс. (рост на 24,9%). В целом, на РФ пришлось 92,5% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.
Поставки яблок из Азербайджана в Россию в 2021 году превысили 60 тыс. тонн.
Азербайджан в 2021 году экспортировал 174,158 тыс. тонн свежей хурмы на сумму $125 млн 895,03 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию: за 2021 год в РФ было экспортировано 142,89 тыс. тонн свежей хурмы на сумму $117 млн 123,66 тыс.
Азербайджан в I-ом квартале 2022 года экспортировал 38,884 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 8,2% от показателя января-марта 2021 года) на сумму $29 млн 533,91 тыс. (спад на 7,3%). Основным рынком экспорта хурмы из Азербайджана остается Россия: за январь-март 2022 года в РФ экспортировано 34,606 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 8,1%) на сумму $28 млн 457,38 тыс. (спад в 7,2%). В целом, на РФ пришлось 89% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана за январь-март 2022 года.
А.Азизов
Главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана встретятся в Баку в конце июня -Чавушоглу
Отношения между Баку и Анкарой будут развиваться по восходящей - Байрамов
В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19
Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»
В Азербайджане арестованы сотрудники регионального управления Минкультуры за получение взяток на 102 тыс. манатов
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
DP World привлечет $5 млрд в активы в ОАЭ от CDPQ, еще $3 млрд от других инвесторов
В Европарламенте возникла инициатива голосования по вотуму недоверия Еврокомиссии
Пашинян, Володин и Зась обсудили шаги по нормализации отношений между Ереваном и Баку
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ