Азербайджан готов увеличить экспорт томатов в РФ до 220 тыс. т, картофеля и яблок – до 100 тыс. т

Азербайджан заинтересован в увеличении поставок продукции АПК в РФ, в частности, томатов, картофеля, фруктов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в азербайджанском правительстве.

«Азербайджан заинтересован в увеличении экспорта продукции АПК в РФ, об этом мы уведомили российскую сторону», - сказал собеседник агентства.

В частности, Азербайджан готов увеличить годовые поставки томатов на российский рынок до 220 тыс. тонн, картофеля – до 100 тыс. тонн, хурмы – до 180 тыс. тонн, яблок – до 100 тыс. тонн, косточковых фруктов – до 85 тыс. тонн.

«Кроме этого, между сторонами имеется договоренность по обсуждению возможности организации бизнес-форума между азербайджанскими и российскими компаниями с целью расширения сотрудничества в области аграрной торговли, содействия налаживанию новых деловых связей между представителями бизнеса и регулярного обмена информацией об имеющемся экспортном потенциале», - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, по данным российской стороны, Азербайджан в 2021 году увеличил поставки в Россию продукции растительного происхождения на 3% - до 539,7 тыс. тонн.

Азербайджан в 2021 году экспортировал 145,216 тыс. тонн томатов (спад на 22,6% от показателя 2020 года) на сумму $160 млн 228,84 тыс. (спад на 20,4%). Основным импортером азербайджанских томатов являлась Россия (96,5% поставок): в РФ было экспортировано 140,110 тыс. тонн (спад на 22,1%) на сумму $157 млн 558,92 тыс. (спад на 20,2%).

В январе-марте 2022 года в Россию экспортировано 30,989 тыс. тонн томатов или 97,6% всего экспорта на сумму $37 млн 375,26 тыс. По сравнению с январем-мартом 2021 года экспорт томатов в Россию в количественном выражении увеличился на 76,6%, в стоимостном - на 84%.

Азербайджан в 2021 году экспортировал 92,343 тыс. тонн картофеля (рост на 13,5%) на сумму $40 млн 777,41 тыс. (рост на 18,6%). Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за прошлый год в Россию было поставлено 85,412 тыс. тонн картофеля (рост на 23,3%) на сумму $38 млн 476,56 тыс. (рост на 24,9%). В целом, на РФ пришлось 92,5% экспорта картофеля из Азербайджана за отчетный период.

Поставки яблок из Азербайджана в Россию в 2021 году превысили 60 тыс. тонн.

Азербайджан в 2021 году экспортировал 174,158 тыс. тонн свежей хурмы на сумму $125 млн 895,03 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию: за 2021 год в РФ было экспортировано 142,89 тыс. тонн свежей хурмы на сумму $117 млн 123,66 тыс.

Азербайджан в I-ом квартале 2022 года экспортировал 38,884 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 8,2% от показателя января-марта 2021 года) на сумму $29 млн 533,91 тыс. (спад на 7,3%). Основным рынком экспорта хурмы из Азербайджана остается Россия: за январь-март 2022 года в РФ экспортировано 34,606 тыс. тонн свежей хурмы (спад на 8,1%) на сумму $28 млн 457,38 тыс. (спад в 7,2%). В целом, на РФ пришлось 89% всего экспорта свежей хурмы из Азербайджана за январь-март 2022 года.

А.Азизов