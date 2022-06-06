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Здравоохранение 06.06.2022 16:47

В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 810, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 4 случая.

Восьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 42 человека (+ 1 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 55 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 833 теста на коронавирус против 2 тыс. 134 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 909 тыс. 386 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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