В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 810, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 4 случая.

Восьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 42 человека (+ 1 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 55 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 833 теста на коронавирус против 2 тыс. 134 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 909 тыс. 386 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков