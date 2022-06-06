Британский вице-премьер уверен, что Джонсон сумеет остаться у власти по итогам голосования консерваторов

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что не сомневается в том, что премьеру Борису Джонсону удастся остаться на своем посту по итогам намеченного на вечер понедельника голосования депутатов-консерваторов.

"Думаю, что важно, чтобы люди поддержали премьер-министра, и я уверен, что они это сделают", - сказал приводит его слова Sky News.

По подсчетам BBC, на данный момент уже публично заявили о поддержке премьеру 73 британских депутата, в частности, действующие члены его кабмина.

Некоторые члены парламента от Консервативной партии, в свою очередь, считают, что нынешнее голосование - это "начало конца" для Джонсона. Так, экс-министр здравоохранения Джереми Хант заявил, что будет голосовать "за изменения", а член парламента Джон Пенроуз заявил, что думает, что для Джонсона". Он считает, что отставка премьера - это лишь вопрос времени. По его словам, "довольно ясно, что Джонсон нарушил министерский кодекс". "Если вы существенно нарушаете министерский кодекс, то ожидается, что вы уйдете в отставку", - сказал он.

В Великобритании в понедельник вечером состоится голосование по вотуму недоверия премьер-министру Борису Джонсону, для того, чтобы выдержать его, ему требуется поддержка как минимум 180 депутатов Консервативной партии.

Голосование будет тайным, поэтому его результаты не будут известны до тех пор, пока оно не завершится. Оно начнется около 18:00 по местному времени (20:00 мск) и закончится в 20:00 (22:00). Также незадолго до голосования, в 16:00 (18:00 мск) Джонсон выступит перед комитетом Консервативной партии с обращением к однопартийцам.