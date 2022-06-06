Потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд в 2023г из-за нефтяного эмбарго ЕС - стресс-тест BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) в рамках стресс-теста оценивает потери российского бюджета на уровне $30-50 млрд в 2023 году из-за нефтяного эмбарго Eвросоюза, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

Как сообщал "Интерфакс-Азербайджан", шестой пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 3 июня: он предусматривает отказ от ввозимой по морю нефти из РФ через шесть месяцев. Отказ от ряда российских нефтепродуктов, согласно решению, должен занять чуть больше: восемь месяцев.

"Эти меры могут стать серьезным вызовом для российской экономики, которая в существенной степени зависит от нефтяных доходов и ее партнерства с Европой", - полагает эксперт.

"Согласно последним данным о торговле, на ЕС приходится около 50% российской нефти и нефтепродуктов (по нашим оценкам, в первом квартале 2022 года эта доля увеличилась до 55%), что делает ЕС основным источником экспортных доходов для России. Однако за период с марта по апрель поставки нефти из России сократились на 20%. Россия все еще может найти новые направления для экспорта своей нефти, но после введения нефтяного эмбарго эта задача усложнится, следовательно, в среднесрочной перспективе торговая и бюджетная позиция РФ может претерпеть серьезные изменения", - пишет Лаврова.

По ее мнению, в 2022 году внешние счета и бюджет России, вероятно, сохранят сильные позиции.

"Наши оценки подтверждают, что даже при неблагоприятном сценарии запрета на российскую нефть, который нацелен на 75% поставок в ЕС в 2022 году, внешние позиции России останутся сильными - торговый профицит выше $250 млрд. Если цены на нефть марки Urals превысят $105 за баррель, то ценовой эффект полностью компенсирует потери объемов в 2022 году", - говорится в отчете BCS GM.

Между тем в 2023 году, как считает экономист, ситуация представляется менее благоприятной, потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд.

"В рамках стресс-теста эти оценки основаны на предположении о 90% сокращении объемов экспорта нефти в ЕС, что, тем не менее, будет частично компенсировано ростом цен (т.е. нам не нужно делать предположения о возможных объемах перенаправления нефтяных потоков на Восток - объемы нефтяного экспорта и его цена находятся в балансе). Мы также подразумеваем, что изменение экспортных возможностей России приведет к сокращению добычи нефти, поэтому основное влияние санкций на доходы бюджета транслируется через НДПИ и экспортные пошлины. Таким образом, при неблагоприятном сценарии падения добычи на 30% (до 350 млн тонн) и стоимости нефти Urals по $80 за баррель доходы бюджета могут оказаться на $50 млрд ниже в 2023 году, чем предусмотрено законом о бюджете. Однако если цены на нефть Urals вырастут до $110 за баррель, потери составят $30 млрд", - пишет эксперт.

"Учитывая зависимость России от нефтяных доходов (40% доходов бюджета против 12% за счет газа), в 2023 году бюджетная позиция России может оказаться под угрозой", - резюмирует Лаврова.