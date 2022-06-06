Банки Литвы смогут выдержать даже шоковое падение экономики страны в 2022г - ЦБ

Банки Литвы имеют достаточно капитала, чтобы пережить даже наихудший сценарий, предполагающий экономический спад в стране в 2022 году на 6,5% и еще на 1% - в следующем, сообщает агентство BNS со ссылкой на главу Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса.

"При худшем сценарии, согласно которому литовская экономика сократится на 6,5% в этом году и еще на 1% в следующем году, у банков будет достаточно капитала, чтобы справиться с этой задачей", - сказал Шимкус, добавив, что большие объемы депозитов компаний и населения, в случае реализации такого сценария, помогли бы банкам противостоять экономическому шоку.

По его словам, такая устойчивость литовских банков определяется прибыльной деятельностью и ранее накопленными резервами. Ликвидность банковской системы исторически высока и может выдержать вызовы в краткосрочной перспективе.

"Банковский сектор смог бы покрыть 41%-ное сокращение вкладов за счет имеющихся ликвидных активов", - сказал глава Банка Литвы.

Одним из факторов замедления активности в экономике является сокращение экспорта в затронутые ситуацией на Украине страны, которое составило до 85%.

Прямое кредитование литовскими банками резидентов России, Белоруссии и Украины в этом году составило всего 2 млн евро, они держали в литовских банках 120 млн евро. По мнению Шимкуса, эти показатели не могут оказать существенного влияния на финансовую систему государства.

Согласно оценке Банка Литвы, опубликованной в конце марта, рост ВВП страны в этом году может замедлиться до 2,7%, но в случае шока, рост будет почти символическим - на 0,4%. При этом наихудший сценарий предполагает спад в экономике на 1,2%.

По данным официальной статистики, ВВП Литвы в 2021 году увеличился в сопоставимых ценах на 5,1% и достиг 55,4 млрд евро.