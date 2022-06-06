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Регион 06.06.2022 18:50

София объясняет санкциями отказ пустить самолет Лаврова в воздушное пространство Болгарии

Болгарское внешнеполитическое ведомство в понедельник объяснило решение не пропускать через воздушное пространство страны борт с главой МИД России Сергеем Лавровым тем, что имя российского министра внесено в санкционные списки ЕС.

"В связи с запросами прессы информируем, что 1 июня 2022 года МИД Болгарии не предоставил дипломатического разрешения на выполнение российских полетов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым над болгарской территорией", - цитирует выдержки из сообщения МИД Болгарское национальное телевидение.

В МИД Болгарии добавили, что решение принято в соответствии с санкционным режимом ЕС в отношении России, введенным 31 июля 2014 года.

В ведомстве напомнили, что имя Лаврова числится под номером 670 в списке физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС.

Комментариев от Северной Македонии и Черногории по поводу аналогичного решения пока не поступало.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, МИД, ЛАВРОВ, РАЗЪЯСНЕНИЕ


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