Нефть перешла к снижению

Цены на нефть перешли от роста к снижению в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают новость о повышении отпускных цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco и следят за ситуацией со спросом и предложением топлива на мировом рынке.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:27 подешевели на $0,55 (0,46%) - до $119,17 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,66 (0,56%) - до $118,21 за баррель.
Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Так, стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.
"Нефтетрейдеры уверены, что рынок нефти останется в дефиците, с учетом краткосрочных прогнозов добычи в ОПЕК+ и в США, однако цены стабильно растут, и участники рынка могли от этого устать", - отметил старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Ранее аналитики Citibank и Barclays повысили свои прогнозы цен на нефть на 2022 и 2023 годы, ожидая падения экспорта из России примерно на 1-1,5 млн баррелей в сутки к концу 2022 года из-за западных санкций.
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