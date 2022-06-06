Администрация президента США Джо Байдена приняла окончательное решение не приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа на "Саммит Америк", который открывается в Лос-Анджелесе в понедельник, сообщает британское издание Time.
"США отстранили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа от участия в "Саммите Америк", - пишет Time.
Американские власти обосновали принятое решение отсутствием демократии и уважения к правам человека в этих странах, приводит издание слова осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными.
По данным издания, пресс-служба Белого дома от комментариев отказалась.
В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес-Обрадор в ответ на такое решение США подтвердил ранее в понедельник, что не будет присутствовать на саммите.
"Могу сообщить народу Мексики о том, что не намерен присутствовать на саммите, поскольку приглашены не все страны Америки. Вместо меня на саммит отправится глава МИД Марсело Эбрард", - сообщил Лопес-Обрадор на пресс-конференции в Мехико.
"Полагаю, что (США) действуют с позиций ненависти и не желают дружбы между народами. Они заставляют очень страдать такой непреклонный и гордый народ, как народ Кубы", - отметил президент Мексики.
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