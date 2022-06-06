Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8238 RUR   0.027 GBR   2.1249 TRY   0.1031

Цена на нефть

03.06 $/bbl +/- WTI 118.87 +2.00 Brent 119.72 +2.11

Погода в Баку

  ночь день

06.06.2022 22:20

США решили не приглашать на "Саммит Америк" Венесуэлу, Кубу и Никарагуа

Администрация президента США Джо Байдена приняла окончательное решение не приглашать представителей Венесуэлы, Кубы и Никарагуа на "Саммит Америк", который открывается в Лос-Анджелесе в понедельник, сообщает британское издание Time.

"США отстранили Венесуэлу, Кубу и Никарагуа от участия в "Саммите Америк", - пишет Time.

Американские власти обосновали принятое решение отсутствием демократии и уважения к правам человека в этих странах, приводит издание слова осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными.

По данным издания, пресс-служба Белого дома от комментариев отказалась.

В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес-Обрадор в ответ на такое решение США подтвердил ранее в понедельник, что не будет присутствовать на саммите.

"Могу сообщить народу Мексики о том, что не намерен присутствовать на саммите, поскольку приглашены не все страны Америки. Вместо меня на саммит отправится глава МИД Марсело Эбрард", - сообщил Лопес-Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

"Полагаю, что (США) действуют с позиций ненависти и не желают дружбы между народами. Они заставляют очень страдать такой непреклонный и гордый народ, как народ Кубы", - отметил президент Мексики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АМЕРИКА, САММИТ, ОТКАЗ


Похожие новости


Трамп заверил, что не допустит построения социализма в США США следует прекратить мешать строительству газопровода "Северный поток-2" - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az