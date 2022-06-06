Президент Казахстана поручил отменить все сомнительные законодательные нормы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках предстоящей работы по реформированию законодательства поручил отменить все сомнительные нормы, препятствующие развитию страны.
"Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены", - сказал Токаев в своем обращении к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума.
"Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство", - отметил он.
По мнению главы государства, в Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем.
"Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов", - сказал глава государства.
В минувшее воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За ходом референдума наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.
По предварительным данным ЦИК, явка на референдуме составила 68,06% или 7 млн 986 тыс. 293 человека. За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% избирателей, за отрицательное решение - 18,66%.
Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.
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