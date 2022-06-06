Минфин США ввел санкции в отношении двух представителей руководства Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций в отношении президента Федерации Боснии и Герцеговины (в составе Боснии и Герцеговины) Маринко Чавары и министра здравоохранения Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Алена Шеранича.

В пресс-релизе, который опубликовал Минфин США, говорится, что эти люди "создают угрозу стабильности региона, подрывают Дейтонские соглашения о мире, и реализацию демократических процессов, и работу демократических институтов".

"И Маринко Чавара, и Ален Шеранич преследуют этнонационалистические и политические интересы за счет демократических институтов и граждан Боснии и Герцеговины. Нынешние действия указывают на непреклонную приверженность США стабильности и процветанию Боснии и Герцеговины", - прокомментировал принятые меры заместитель главы Минфина США по противодействию терроризму и по финансовой разведке Брайан Нелсон, слова которого приведены в сообщении.

В нем отмечается, что с 2019 года Чавара в частности избирательно подходил к назначению судей Конституционного суда Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), чем препятствовал работе Комиссии суда по жизненно важным интересам ФБиГ.

Шеранича в Минфине США сочли ответственным за усилия, направленные на разделение федеративного государства, которые выразились в продвижении законопроекта о медикаментах и медицинских товарах для голосования в скупщине (парламенте) Республики Сербской. Этим законопроектом предусмотрено создание нового медицинского агентства, которое бы занималось указанной тематикой исключительно в пределах Республики Сербской, что может, по мнению Вашингтона, подорвать работу аналогичного общегосударственного ведомства.

"Результатом принятых сегодня мер вводится блокада на всю собственность упомянутых лиц на территории США или их собственность, находящуюся под контролем граждан США, о ней (о собственности) следует сообщить в Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США", - отмечается в пресс-релизе.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны. В Боснии и Герцеговине также действует офис Верховного представителя, аппарат которого представлен странами, участвовавшими в Дейтонских соглашениях.