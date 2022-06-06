Минфин США ввел санкции в отношении двух представителей руководства Боснии и Герцеговины, а также Республики Сербской

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций в отношении президента Федерации Боснии и Герцеговины (в составе Боснии и Герцеговины) Маринко Чавары и министра здравоохранения Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Алена Шеранича.
В пресс-релизе, который опубликовал Минфин США, говорится, что эти люди "создают угрозу стабильности региона, подрывают Дейтонские соглашения о мире, и реализацию демократических процессов, и работу демократических институтов".
"И Маринко Чавара, и Ален Шеранич преследуют этнонационалистические и политические интересы за счет демократических институтов и граждан Боснии и Герцеговины. Нынешние действия указывают на непреклонную приверженность США стабильности и процветанию Боснии и Герцеговины", - прокомментировал принятые меры заместитель главы Минфина США по противодействию терроризму и по финансовой разведке Брайан Нелсон, слова которого приведены в сообщении.
В нем отмечается, что с 2019 года Чавара в частности избирательно подходил к назначению судей Конституционного суда Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), чем препятствовал работе Комиссии суда по жизненно важным интересам ФБиГ.
Шеранича в Минфине США сочли ответственным за усилия, направленные на разделение федеративного государства, которые выразились в продвижении законопроекта о медикаментах и медицинских товарах для голосования в скупщине (парламенте) Республики Сербской. Этим законопроектом предусмотрено создание нового медицинского агентства, которое бы занималось указанной тематикой исключительно в пределах Республики Сербской, что может, по мнению Вашингтона, подорвать работу аналогичного общегосударственного ведомства.
"Результатом принятых сегодня мер вводится блокада на всю собственность упомянутых лиц на территории США или их собственность, находящуюся под контролем граждан США, о ней (о собственности) следует сообщить в Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США", - отмечается в пресс-релизе.
Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны. В Боснии и Герцеговине также действует офис Верховного представителя, аппарат которого представлен странами, участвовавшими в Дейтонских соглашениях.
Маск требует от Twitter больше данных о фейковых аккаунтах
Главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана встретятся в Баку в конце июня -Чавушоглу
Отношения между Баку и Анкарой будут развиваться по восходящей - Байрамов
Потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд в 2023г из-за нефтяного эмбарго ЕС - стресс-тест BCS GM
Власти Азербайджана снизили вдвое размер льготы для пассажиров рейсов Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку
В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19
Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»
В Азербайджане арестованы сотрудники регионального управления Минкультуры за получение взяток на 102 тыс. манатов
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ