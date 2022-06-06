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Дальнее зарубежье 06.06.2022 21:45

Трейдеры рассчитывают наладить прямые поставки российского зерна в Африку

Россия готова обеспечивать зерном Африку. Трейдеры рассчитывают на прямые поставки в страны континента, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам начавшегося в понедельник "Африканского агромарафона-2022" - деловой миссии российских экспортеров продукции АПК с представителями стран Африки. Мероприятие проходит в онлайн-формате.

С российской стороны в нем приняли участие 9 крупнейших производителей и экспортеров зерна, с африканской - представители компаний-импортеров, дистрибьюторов и переработчиков зерна из Туниса, Кении, Нигерии, Камеруна и ЮАР.

"Начиная со следующего зернового сезона, можно наладить прямые поставки российского зерна в африканские страны, минуя участие международных трейдеров, что позволит упростить и удешевить экспорт"", - заявил в ходе миссии начальник управления перспективных рынков "Объединенной зерновой компании" Андрей Фадеев, на которого ссылается "Агроэкспорт".

Согласно пресс-релизу, на страны Африки приходится 20% глобального импорта зерна. И эта доля будет расти. "Россия традиционно является для Африки предпочтительным поставщиком пшеницы, которая отвечает всем требованиям переработчиков по качеству. Африканские компании заинтересованы в расширении поставок и решении проблем в расчетах и логистике", - сообщает "Агроэкспорт".

В рамках марафона также пройдут групповые встречи российских компаний с зарубежными партнерами по вопросам поставок продукции масложировой, молочной, мясной, кондитерской и некоторых других отраслей.

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Тэги: РОССИЯ, АФРИКА, ЗЕРНО, ПОСТАВКИ


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