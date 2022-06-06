Премьер Эстонии называет преждевременными призывы к миру на Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными.
"Необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас", - заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
Премьеры отметили, что у Украины нет времени ждать и что Запад должен действовать решительно. "Украина должна выиграть", - подчеркнула Каллас. Она заявила, что "Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии".
По итогам встречи премьер-министры приняли совместное заявление, в котором основное внимание уделяется сотрудничеству Эстонии и Великобритании в области обороны и укрепления позиций НАТО в области обороны и сдерживания.
"Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут вместе работать над созданием командной структуры на уровне дивизии в Эстонии", сообщила Каллас.
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