Индия провела испытание способной нести ядерный боезаряд ракеты Agni-IV

Индия в понедельник провела успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-IV, способной нести ядерный боезаряд, сообщило Минобороны страны.
Пуск ракеты был осуществлен в 19:30 по местному времени (16:30 мск) с полигона на индийском острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.
"Успешное испытание было частью плановых учебных пусков, проводимых Командованием стратегических сил", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что успешное испытание подтверждает политику Индии по созданию потенциала "надежного минимального сдерживания".
В настоящее время Индия располагает баллистическими ракетами Agni-I с дальностью 750 км, Agni-II с дальностью 2 тыс. км, Agni-III и Agni-IV с дальностью от 3,5 до 4,5 тыс. км и Agni-V с дальностью 5 тыс. км. Все они способны нести ядерную боеголовку.
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