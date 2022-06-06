Пекин после инцидента с австралийским самолетом-разведчиком призвал Канберру уважать безопасность КНР

МИД КНР в понедельник потребовал от Австралии уважать безопасность Китая после того, как Канберра обвинила китайских военных в опасных действиях при сопровождении австралийского самолета-разведчика над Южно-Китайским морем.
"Китай вновь призывает Австралию уважать китайские интересы в сфере безопасности... говорить и действовать благоразумно, чтобы избежать просчета, который приведет к серьезным последствиям", - приводит издание "Чэннел Ньюс Эйша" слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.
Он подчеркнул, что Китай не позволит кому-либо покушаться на свой суверенитет под предлогом защиты свободы навигации в регионе.
Накануне глава Минобороны Австралии Ричард Марлес заявил, что в конце мая китайский истребитель J-16, сопровождавший австралийский самолет P-8 над Южно-Китайским морем, совершил "опасный" маневр, поставивший под угрозу безопасность австралийских военных.
В Канберре ранее заявляли, что военные Австралии в обычном режиме проводят разведывательные полеты над этим морем, где КНР и ряд других государств ведут территориальные споры.
В отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности. Так, ранее Китай ввел ряд торговых санкций в отношении австралийского экспорта, начиная от вина и заканчивая углем, в ответ на ограничительные меры со стороны Австралии. Она стала одной из первых стран, официально запретивших китайскому технологическому гиганту Huawei использовать на своей территории сеть 5G из соображений безопасности, настоятельно призывала к расследованию происхождения COVID-19.
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