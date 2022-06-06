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Дальнее зарубежье 06.06.2022 21:48

Министры финансов и энергетики США внесены в российский стоп-лист - МИД РФ

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации США.

В частности, из заявления МИД РФ следует, что в "стоп-лист" попали министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен, помощник президента США по вопросам экономики Брайан Диз, старший советник президента США Майкл Донилон.

"В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в "стоп-лист" вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках", - говорится в заявлении МИД РФ.

С общим перечнем американских граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ, можно ознакомиться в данном специальном разделе на сайте МИД России (https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1816460/)

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, САНКЦИИ


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