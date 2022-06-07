Японии пока трудно отказаться от участия в сахалинских энергопроектах

Министерство энергетики Японии в ежегодном докладе правительству заявило, что, несмотря на ряд санкций, введенных Токио в отношении Москвы, для страны жизненно важно сохранить участие в нефтегазовых проектах на российском Сахалине, сообщает японская газета "Майнити".
В докладе изложен план Токио, который предусматривает сохранение японского участия в энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".
В нем отмечается, что на долю импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России приходится 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ, 91,7% своей нефти страна импортирует с Ближнего Востока.
Тем не менее, хотя благодаря импорту СПГ с проекта "Сахалин-2" в стране вырабатывается только 3% всей электроэнергии, в докладе поставки российского газа называются "незаменимыми".
В документе говорится также, что выход из проектов может ослабить влияние санкций против Москвы, если Россия или третья страна, близкая к Москве, приобретут активы, от которых откажется Япония.
Газета пишет, что страны G7 и ЕС договорились постепенно отказаться от российского угля и нефти. В докладе говорится, что, хотя это было "очень трудное" решение, Япония намерена запретить российскую нефть "в принципе", поскольку координация между членами "семерки" на данный момент имеет первостепенное значение.
В то же время Япония не может запретить ввоз российской нефти немедленно, она планирует "со временем" уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей за счет диверсификации источников энергии, включая возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, а также за счет инвестиций в проекты СПГ за пределами России.
Салливан оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы
Гаджиев провел переговоры с Салливаном в Вашингтоне
Министр обороны Азербайджана совершает рабочий визит в Турцию
В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19
Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»
В Азербайджане арестованы сотрудники регионального управления Минкультуры за получение взяток на 102 тыс. манатов
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Казахстан с 8 июня отменяет требование о ПЦР и вакцинации от COVID-19 при пересечении границы
Макрон обещает урегулировать спор Софии и Скопье, мешающий вступлению Северной Македонии в ЕС
Китайская компания намерена начать работы на месторождении меди в Афганистане
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Стали известны участники программы Yelo It Lab
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ