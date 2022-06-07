Японии пока трудно отказаться от участия в сахалинских энергопроектах

Министерство энергетики Японии в ежегодном докладе правительству заявило, что, несмотря на ряд санкций, введенных Токио в отношении Москвы, для страны жизненно важно сохранить участие в нефтегазовых проектах на российском Сахалине, сообщает японская газета "Майнити".

В докладе изложен план Токио, который предусматривает сохранение японского участия в энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

В нем отмечается, что на долю импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России приходится 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ, 91,7% своей нефти страна импортирует с Ближнего Востока.

Тем не менее, хотя благодаря импорту СПГ с проекта "Сахалин-2" в стране вырабатывается только 3% всей электроэнергии, в докладе поставки российского газа называются "незаменимыми".

В документе говорится также, что выход из проектов может ослабить влияние санкций против Москвы, если Россия или третья страна, близкая к Москве, приобретут активы, от которых откажется Япония.

Газета пишет, что страны G7 и ЕС договорились постепенно отказаться от российского угля и нефти. В докладе говорится, что, хотя это было "очень трудное" решение, Япония намерена запретить российскую нефть "в принципе", поскольку координация между членами "семерки" на данный момент имеет первостепенное значение.

В то же время Япония не может запретить ввоз российской нефти немедленно, она планирует "со временем" уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей за счет диверсификации источников энергии, включая возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, а также за счет инвестиций в проекты СПГ за пределами России.