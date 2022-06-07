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СНГ 07.06.2022 11:03

Сопредседатели межправительственной туркмено-российской комиссии обсудили вопросы, связанные с визитом президента Туркменистана в Россию

Вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию, обсудили по телефону в понедельник вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель Председателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщает сайт внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Мередов и Оверчук являются сопредседателями межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Собеседники также обсудили вопросы дальнейшего упрочения двусторонних связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, на этой неделе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Россию с официальным визитом, в ходе которого проведёт переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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