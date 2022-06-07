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Дальнее зарубежье 07.06.2022 11:32

Китайская компания намерена начать работы на месторождении меди в Афганистане

Проект по добыче меди в месторождении Айнак на востоке Афганистана обсудили руководители китайской компании MCC-JCL Aynak Minerals Company Ltd на переговорах с вице-премьером по политическим вопросам движения "Талибан" мавлави Абдул Кабиром.

"Маулви Абдул Кабир заверил делегацию китайской компании, что Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) готов к большему сотрудничеству, чтобы как можно скорее начать процесс добычи меди на Айнаке и создать все необходимые усилия в этом", - говорится в сообщении подконтрольного талибам агентства Bakhtar.

По данным Геологической службы США, месторождение Айнак в провинции Логар, на востоке Афганистана является крупнейшим месторождением меди Евразии, там содержится 450 млн тонн медной руды. Ранее китайские компании заявляли о заинтересованности к доступу также к месторождениям лития в Афганистане.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КИТАЙ, МЕДЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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