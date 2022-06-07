Китайская компания намерена начать работы на месторождении меди в Афганистане

Проект по добыче меди в месторождении Айнак на востоке Афганистана обсудили руководители китайской компании MCC-JCL Aynak Minerals Company Ltd на переговорах с вице-премьером по политическим вопросам движения "Талибан" мавлави Абдул Кабиром.
"Маулви Абдул Кабир заверил делегацию китайской компании, что Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство - ИФ) готов к большему сотрудничеству, чтобы как можно скорее начать процесс добычи меди на Айнаке и создать все необходимые усилия в этом", - говорится в сообщении подконтрольного талибам агентства Bakhtar.
По данным Геологической службы США, месторождение Айнак в провинции Логар, на востоке Афганистана является крупнейшим месторождением меди Евразии, там содержится 450 млн тонн медной руды. Ранее китайские компании заявляли о заинтересованности к доступу также к месторождениям лития в Афганистане.
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