Минсельхоз Казахстана намерен продлить квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября

Казахстан намерен продлить действие квот на экспорт зерна и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"Да, конечно, квота будет продлена. 15 июня срок квоты заканчивается. Если ранее квота была порядка 1 млн тонн зерна, из них порядка 40% выбрано, из муки - порядка 70%. Сейчас мы анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", - сказал он журналистам в кулуарах правительства.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля до 15 июня в Казахстане введены квоты на экспорт на пшеницу в объеме 1 млн тонн и 300 тыс. тонн на муку. По данным Минсельхоза, квоты позволят исключить дефицит зерна в Казахстане, "учитывая повышенный спрос на казахстанскую пшеницу на соседних рынках".

Минсельхоз Казахстана увеличил прогноз по экспорту зерновых на 2021/2022 сельхозгод, республика намерена экспортировать порядка 7-7,3 млн тонн.