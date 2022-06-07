Минсельхоз Казахстана намерен продлить квоты на экспорт зерна и муки до 1 сентября

Казахстан намерен продлить действие квот на экспорт зерна и муки до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.
"Да, конечно, квота будет продлена. 15 июня срок квоты заканчивается. Если ранее квота была порядка 1 млн тонн зерна, из них порядка 40% выбрано, из муки - порядка 70%. Сейчас мы анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября", - сказал он журналистам в кулуарах правительства.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля до 15 июня в Казахстане введены квоты на экспорт на пшеницу в объеме 1 млн тонн и 300 тыс. тонн на муку. По данным Минсельхоза, квоты позволят исключить дефицит зерна в Казахстане, "учитывая повышенный спрос на казахстанскую пшеницу на соседних рынках".
Минсельхоз Казахстана увеличил прогноз по экспорту зерновых на 2021/2022 сельхозгод, республика намерена экспортировать порядка 7-7,3 млн тонн.
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