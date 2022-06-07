Казахстан с 8 июня отменяет требование о ПЦР и вакцинации от COVID-19 при пересечении границы

Казахстан с 8 июня отменяет требование к гражданам республики и иностранцам об обязательном предоставлении отрицательного ПЦР-теста и вакцинации от COVID-19 при пересечении госграницы.

Соответствующее решение принято на заседании межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению коронавирусной инфекции с учетом "стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире", сообщила МВК во вторник.

"Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан республики и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан", - говорится в сообщении МВК.

Кроме того, принято решение отменить "запрет на работу 12-и временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Республики Казахстан в 7 регионах республики", отмечается в документе.