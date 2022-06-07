Азербайджан от деятельности магистральных трубопроводов в I квартале заработал свыше $517 млн

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I-ом квартале 2022 года составили 879млн 298,9 тыс. манатов ($517,2 млн по текущему курсу – ИФ), что на 7,2% выше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 309 млн 395,3 тыс. манатов ($182 млн – ИФ). По сравнению с показателем января-марта 2021 года размер таких доходов сократился на 10,6%.

По данным правительства, в I-ом квартале 2022 года потери в сети магистральных нефтепроводом составили 0,6 тыс. тонн против 0,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ), в январе-марте 2022 года составили 569 млн 903,6 тыс. манатов ($335,2 млн - ИФ), рост по сравнению с первым кварталом прошлого года на 20,4%.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам I-го квартала 2022 года составили 13,1 млн кубометров против показателя за аналогичный период прошлого года 14,3 млн кубометров (спад на 8,4%).

По магистральным нефтепроводам в январе-марте 2022 года было транспортировано 8 млн 642,5 тыс. тонн нефти (спад на 3,4%), газопроводам – 10 млрд 769,6 млн кубометров газа (рост на 9,7%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 77,2% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 46,7% пришлось на ЮКТМ.

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов (рост на 31,2%). При этом, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов (рост на 6,3%), магистральных газопроводов - 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов (рост – на 54,7%).

Н.Аббасова