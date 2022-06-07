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СНГ 07.06.2022 11:04

Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 10 июня в Ереване

Министры иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности обсудят состояние региональной безопасности на встрече в Ереване, сообщили в ОДКБ.

"10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - говорится в сообщении.

Главы МИД обсудят "состояние международной и региональной безопасности и ее влияние на безопасность государств-членов Организации".

"Членам Совета министров иностранных дел будет предоставлена информация о проводимой Секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ работе по совершенствованию механизма кризисного реагирования Организации в современных геополитических реалиях", - добавили в организации.

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