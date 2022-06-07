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ТЭК 07.06.2022 10:53

Запрет на вывоз нефтепродуктов планируют продлить в Казахстане до конца 2022г

Запрет на вывоз нефтепродуктов, который был введен в Казахстане в ноябре 2021 года, планируется продлить до конца 2022 года, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр.

"В целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", - говорится в ответе Скляра на запрос депутатов мажилиса (нижней палаты парламента).

Сообщается, что для исключения фактов ограниченной реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики.

"На сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок", - заверил Скляр.

По его данным, на 30 мая совокупный остаток дизельного топлива на нефтебазах и нефтеперабатывающих заводах страны составляет 377,79 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 25-суточной потребности страны.

Сообщается, что объем переработки нефти на казахстанских НПЗ за четыре месяца 2022 года составил 5,9 млн тонн, что на 5,2% выше аналогичного периода 2021 года, производство дизельного топлива составило 1,653 млн тонн (рост на 8,7%).

Как сообщалось, введенный в ноябре 2021 года запрет на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов) автотранспортом истек 21 мая 2022 года. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков уже сообщал, что мораторий будет продлен еще на полгода.

Новый приказ о запрете на вывоз нефтепродуктов в настоящее время находится на согласовании в государственных органах.

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