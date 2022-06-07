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СНГ 07.06.2022 11:14

Поправки в Конституцию Казахстана с отменой суперпрезидентской формы правления поддержали на референдуме более 77% избирателей

Поправки в Конституцию Казахстана на прошедшем 5 июня республиканском референдуме поддержали, по окончательным данным, 77,18% избирателей, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.

"77,18% от принявших участие граждан в голосовании по всех регионах страны, или 6 млн 163 тыс. 516 человек проголосовали "за" конституционные поправки", - сказал Абдиров на заседании ЦИК во вторник.

Против проголосовали 18,66% избирателей, отметил он.

"Референдум считается состоявшимся", - объявил итоги глава ЦИК.

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