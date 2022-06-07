РФ в мае увеличила экспорт пшеницы почти в два раза, до 1,26 млн т

Россия в мае этого года экспортировала 1,26 млн тонн пшеницы, что почти в два раза больше, чем в мае прошлого года (675 тыс. тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза.
Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, в целом экспорт зерна за минувший месяц составил 1,808 млн тонн. Экспорт ячменя на фоне низкого спроса упал до 144 тыс. тонн с 695 тыс. тонн годом ранее. "В прошлом году ячмень активно закупали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, где развито коневодство и много верблюжьих ферм. В этом году из-за санкций поставки небольшие", - сказала она.
Экспорт кукурузы в мае составил 404 тыс. тонн против 640 тыс. тонн год назад.
Как сообщила Тюрина, в целом с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 5 июня этого года РФ экспортировала 41,7 млн тонн зерновых, в том числе 35,04 млн тонн пшеницы, 3,42 млн тонн ячменя и 3,232 млн тонн кукурузы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки зерна снизились на 14%, в том числе пшеницы - на 9%, ячменя - на 43%, кукурузы - на 18%.
При этом она напомнила, что в июне прошлого года экспорт пшеницы вырос и превысил 3 млн тонн. "В этом сельхозгоду также можно ожидать, что спрос будет высоким, потому что на мировом рынке есть понимание, что Россия "номер один", и зерно уже начинает дорожать по контрактным поставкам на июль-август. Думаю, что в этом месяце будут делаться какие-то закупки на следующий сельхозгод (начнется 1 июня 2022 года - ИФ)", - сказала Тюрина.
Эксперт также сообщила, что с 30 мая по 5 июня экспорт пшеницы по сравнению с предыдущей неделей снизился на 18,4% и составил 268 тыс. тонн. "Отмечается спад активности покупателей. За этот период зерно отгружалось только в три страны против семи неделей ранее. Основной объем - 130 тыс. тонн - купил Египет. На долю Турции пришлось 74 тыс. тонн. Небольшой объем приобрела Греция, которая постоянно покупает твердую пшеницу.
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