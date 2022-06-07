Салливан оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев по итогам переговоров в понедельник в Вашингтоне подчеркнули готовность стран к дальнейшему углублению двусторонних связей.

В сообщении Белого дома по итогам переговоров отмечается, что Салливан высоко оценил действия Азербайджана по обеспечению энергетической безопасности Европы, стороны обсудили усилия по дальнейшей диверсификации региональных поставок энергоресурсов.

Гаджиев и Салливан в ходе переговоров также обсудили процессы на Южном Кавказе, события вокруг Украины.

«Салливан подтвердил приверженность США миру, безопасности и процветанию в регионе Южного Кавказа. Он высоко оценил дипломатические усилия между Азербайджаном и Арменией, направленные на достижение прочного мира. Салливан выразил поддержку переговорам, организованным президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Он выразил готовность США тесно взаимодействовать и поддерживать прогресс различными способами», - подчеркивается в информации Белого дома.

Р.Ахмедов