Стали известны участники программы Yelo It Lab

Завершился отбор кандидатов в программу Yelo IT Lab, ориентированную на молодых людей, которые видят себяв сфере информационных технологий ихотят развиваться вданном направлении. Широкий общественный интерес к программе с моментаупоминания в СМИ свидетельствует о высоком спросе натакуюсоциальную инициативу Yelo Bank. После подачи онлайн-заявок отбор кандидатов проводился в два этапа, включая тестирование и индивидуальное собеседование. Из более чем 1400 участников 35 наиболее подходящих людей получили право на участие в программе.Всех участников торжественно встретили в головном офисе Yelo Bank, где при участии руководства Банка состоялось само открытие, презентация проекта и экскурсия по офису.
По окончании 3-х месячной программы обучения отличившиеся выпускники будут обеспечены работой в Yelo Bank.
Программа поддерживается компанией “GNI Software”, специализирующейся на IT-решениях. Тренинги проводятся профессионалами Yelo Bank и “GNI Software” с использованием методологии Agile. Образование и опыт, полученные в Yelo IT Lab, помогут студентам развиваться индивидуально, улучшать свои способности, а такжепрезентовать себя и свои проекты. Основной целью создания программы Yelo IT Lab является поддержка подготовки профессиональных IT-специалистов в нашей стране и развитие этого направления.
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