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Дальнее зарубежье 07.06.2022 15:32

Президент Литвы призвал страны Европы увеличить объемы помощи Украине

Европа сделала многое, чтобы помочь Украине, однако она должна увеличить свою помощь, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он говорил во вторник с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с визитом в Вильнюсе, передает BNS.

"Мы говорили о войне России в Украине и ответе Европы. Европа многое сделала для помощи Украине, но этого недостаточно. До сих пор нет победы в этой войне. Мы должны оставаться на этом пути и ни в коем случае не сбавлять обороты. Наоборот, это... повышать", - написал Науседа в своем аккаунте в соцсети после встречи с Шольцем.

"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, усилить давление на Россию, ужесточая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы находимся и хотим оставаться на правильной стороне истории", - отметил он.

Литовский лидер также подчеркнул, что помимо военной и экономической помощи для Украины крайне важна политическая поддержка. По его словам, необходимо предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС.

"Пришло время дать понять, что у Украины есть место в Европейском Союзе. У нас нет морального права упускать этот момент", - говорится в заявлении Науседы, распространенном администрацией президента.

Президент Литвы также поблагодарил Шольца за решимость Германии увеличить свой вклад в обеспечение безопасности Литвы и Балтийского региона.

"Присутствие немецких войск во главе боевой группы сил фронта НАТО в Литве является действительно важным признаком солидарности и единства союзников. Мы готовы принять больше немецких сил и обеспечить всю необходимую инфраструктуру", - заявил Науседа.

В Вильнюсе надеются, пишет BNS, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до размера бригад.

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