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Генпрокурор Техаса начал проверку Twitter на предмет фейковых аккаунтов

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон начал проверку Twitter по подозрению в том, что компания занижает долю фейковых аккаунтов в общем числе пользователей.

"Техас полагается на публичные заявления Twitter о том, что почти все пользователи являются реальными людьми, - цитирует Пакстона The Wall Street Journal. - Это важно не только для обычных пользователей Twitter, но и для техасских компаний и рекламодателей, которые используют Twitter для зарабатывания денег".

Прокурор потребовал от компании предоставить информацию о методике расчета данных о пользователях и о том, как эти данные используются в рекламном бизнесе. Руководство Twitter должно ответить на запрос до 27 июня.

В штате Техас с прошлого года располагается штаб-квартира компании Tesla. Глава Tesla Илон Маск находится в процессе покупки Twitter.

Накануне юристы Маска направили письмо руководству Twitter, обвинив компанию в отказе предоставить запрашиваемый доступ к данным. Главным образом бизнесмена интересует информация о реальном числе фейковых аккаунтов - по словам самой компании, доля не превышает 5% от общего количества пользователей, тогда как Маск намекал, что она может доходить до 20%.

Акции Twitter дешевеют на 1,7% в ходе предварительных торгов во вторник. Накануне цена бумаг компании снизилась на 1,5%. С начала года капитализация соцсети упала на 8,5% и составляет $30,7 млрд, хотя Маск согласился купить компанию за $44 млрд.

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