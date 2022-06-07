Генпрокурор Техаса начал проверку Twitter на предмет фейковых аккаунтов

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон начал проверку Twitter по подозрению в том, что компания занижает долю фейковых аккаунтов в общем числе пользователей.
"Техас полагается на публичные заявления Twitter о том, что почти все пользователи являются реальными людьми, - цитирует Пакстона The Wall Street Journal. - Это важно не только для обычных пользователей Twitter, но и для техасских компаний и рекламодателей, которые используют Twitter для зарабатывания денег".
Прокурор потребовал от компании предоставить информацию о методике расчета данных о пользователях и о том, как эти данные используются в рекламном бизнесе. Руководство Twitter должно ответить на запрос до 27 июня.
В штате Техас с прошлого года располагается штаб-квартира компании Tesla. Глава Tesla Илон Маск находится в процессе покупки Twitter.
Накануне юристы Маска направили письмо руководству Twitter, обвинив компанию в отказе предоставить запрашиваемый доступ к данным. Главным образом бизнесмена интересует информация о реальном числе фейковых аккаунтов - по словам самой компании, доля не превышает 5% от общего количества пользователей, тогда как Маск намекал, что она может доходить до 20%.
Акции Twitter дешевеют на 1,7% в ходе предварительных торгов во вторник. Накануне цена бумаг компании снизилась на 1,5%. С начала года капитализация соцсети упала на 8,5% и составляет $30,7 млрд, хотя Маск согласился купить компанию за $44 млрд.
Власти Азербайджана предлагают инвесторам проект создания производства кафельной плитки в Карабахе
Азербайджан осудил исламофобские заявления представителей правящей партии Индии - МИД
Гасанов и Раза обсудили перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Урожай пшеницы в Евросоюзе сократится на 5%
Убыток Optimal Elektronika за 2021г превысил 1,7 млн манатов
В Азербайджане за сутки зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19
В Великобритании стартовал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
МЧС направит свыше 1,6 млн манатов на строительство 18 домов в Астаринском районе
ЦТСП направит 2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ