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СНГ 07.06.2022 17:01

Черная металлургия сигнализирует о рисках существенного падения производства в среднесрочной перспективе - Путин

Ряд отраслей, в том числе черная металлургия, "сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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