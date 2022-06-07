Черная металлургия сигнализирует о рисках существенного падения производства в среднесрочной перспективе - Путин

Ряд отраслей, в том числе черная металлургия, "сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях", - сказал он.