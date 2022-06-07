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Финансы 07.06.2022 15:48

Bank BTB разместил облигаций на 2 млн манатов

Азербайджанский банк «BTB» разместил шестилетние облигации на 2 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФБ, в ходе аукциона была подана 1 заявка от 1 инвестора. Стоимость заявки по номинальной стоимости составила 2 млн манатов. Объем размещенных облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. манатов за ценную бумагу составил 2 млн манатов», - отмечает БФБ.

Доходность по облигациям составляет 9% годовых (купонная выплата будет осуществляться ежемесячно).

ОАО «BTB» в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, БФБ, ОБЛИГАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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