Bank BTB разместил облигаций на 2 млн манатов

Азербайджанский банк «BTB» разместил шестилетние облигации на 2 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФБ, в ходе аукциона была подана 1 заявка от 1 инвестора. Стоимость заявки по номинальной стоимости составила 2 млн манатов. Объем размещенных облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. манатов за ценную бумагу составил 2 млн манатов», - отмечает БФБ.

Доходность по облигациям составляет 9% годовых (купонная выплата будет осуществляться ежемесячно).

ОАО «BTB» в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

Х.Насирзаде