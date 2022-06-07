В Анкаре заявляют о прогрессе на переговорах по вывозу зерна из Украины

Переговоры с участием Турции по проблеме вывоза из Украины зерна движутся в правильном направлении, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"По этому вопросу удалось существенно продвинуться", - цитирует министра агентство ЭФЭ.
По его словам, Анкара продолжает контакты с этими странами и ООН, "чтобы как можно быстрее решить вопрос".
ЭФЭ отмечает, что такие заявления, в целом, подтверждают появившиеся днем ранее сообщения СМИ об определенных успехах переговоров по украинскому зерну.
Так, в понедельник агентство Bloomberg сообщало, что по информации его источников, РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.
По данным источников, реализация российско-турецкого плана под эгидой ООН позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного моря в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.
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