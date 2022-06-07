Лавров и Чавушоглу «сверят часы» по ситуации на Южном Кавказе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе намеченного на среду визита в Турцию обсудит ситуацию на Украине и перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева, сообщили во вторник в МИД России.

"Министры (главы МИД РФ и Турции - ИФ) обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу "предполагается детально проанализировать состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", сообщили в МИД РФ.

Министрам также "предстоит провести "сверку часов" по ситуации на Украине, на Южном Кавказе, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе", отметили на Смоленской площади.