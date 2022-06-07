В Азербайджане за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 820, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 случая COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 714 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 49 человек (+ 7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 57 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 508 теста на коронавирус против 1 тыс. 833 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 911 тыс. 894 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде