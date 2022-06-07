Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8233 RUR   0.0285 GBR   2.1301 TRY   0.0989

Цена на нефть

08.06 $/bbl +/- WTI 122.11 +2.70 Brent 123.58 +3.01

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.06.2022 16:42

В Азербайджане за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 820, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 случая COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 714 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 49 человек (+ 7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 57 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 508 теста на коронавирус против 1 тыс. 833 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 911 тыс. 894 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19 В Азербайджане за сутки вновь зафиксировали 9 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировали девять новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане за сутки зафиксировали два новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане от COVID-19 лечатся менее 50 человек В Азербайджане впервые с начала мая зафиксирован летальный исход от COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az