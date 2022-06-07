Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-мае вырос в 1,3 раза

В январе-мае 2022 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил $1,2 млрд, что на 30,9% больше аналогичного периода 2021 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные центра, общий объем экспорта Азербайджана за отчетный период составил $15,4 млрд.

По данным центра, за 5 месяцев 2022 года экспорт плодоовощной продукции вырос на 6,4% - до $219,2 млн. Экспорт химической продукции увеличился в 8 раз, алюминия и алюминиевой продукции в 2 раза, черных металлов и продукции из них - на 49,8%, пряжи – на 23,7%, хлопка-волокна - на 14,5%.

В мае ненефтяной экспорт составил $222,4 млн (+5,7% от мая 2021 года).

В мае в структуре ненефтяного экспорта на продовольственные товары пришлось $66,4 млн, непродовольственные - $156 млн (+24,7%).

Как сообщалось, по итогам 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд (+ 47,2% от 2020 года).

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит $5 млрд.

Б.Рустамбеков