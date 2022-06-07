Шольц против отмены санкций против Белоруссии в обмен на транзит зерна из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отвергает возможность отмены санкций в отношении Минска в обмен на транзит зерновых из Украины через Белоруссию.

"Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении (президента Белоруссии Александра) Лукашенко", - заявил Шольц в Вильнюсе во вторник на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшом и Каей Каллас.

По словам канцлера, западные страны ищут способы, как безопасно вывезти эту сельскохозяйственную продукцию из Украины, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.

"Это - ответственность России, что зерно не может быть вывезено из Украины (. . .). Мы будем пытаться найти решение, ООН также пытается найти решение", - сказал Шольц.

Он также отметил, что при разблокировании Одесского порта нужно обеспечить, чтобы "Россия не злоупотребляла такими решениями".

Возможность экспорта украинского зерна через Белоруссию ранее на этой неделе отверг и президент Украины Владимир Зеленский.