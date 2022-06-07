Блинкен обсудил с катарским вице-премьером Украину, Афганистан, Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани Украину, Афганистан и Иран, сообщили во вторник в госдепе США.
"Они обсудили вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес, в том числе Афганистан, проблемы, связанные с Ираном, и важность международной поддержки Украины", - говорится в заявлении госдепа.
Переговоры состоялись в понедельник, однако об их итогам госдеп сообщил на следующий день.
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