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Дальнее зарубежье 07.06.2022 20:30

Блинкен обсудил с катарским вице-премьером Украину, Афганистан, Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с вице-премьером Катара шейхом Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани Украину, Афганистан и Иран, сообщили во вторник в госдепе США.

"Они обсудили вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес, в том числе Афганистан, проблемы, связанные с Ираном, и важность международной поддержки Украины", - говорится в заявлении госдепа.

Переговоры состоялись в понедельник, однако об их итогам госдеп сообщил на следующий день.

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Тэги: США, КАТАР, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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