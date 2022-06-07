Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8161 RUR   0.0275 GBR   2.1236 TRY   0.1022

Цена на нефть

06.06 $/bbl +/- WTI 118.50 -0.37 Brent 119.51 -0.21

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.06.2022 21:11

Кыргызские банки откроют филиалы в России и других странах

Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поручил госбанкам открыть филиалы в России и других странах, сообщает во вторник пресс-служба киргизского правительства.

"Перед каждым из государственных банков (ОАО "РСК-банк", "Айыл банк", "Керемет" и Банк развития, который будет создан в текущем месяце - ИФ) поставлена задача по открытию филиалов не только в Российской Федерации, но и в других странах, с соответствующим уровнем обслуживания", - сказал Жапаров в ходе международного форума "Миграция и развитие: перспективы и новые возможности".

По его словам, за последние пять лет ежегодный объем денежных переводов в Киргизию превышает $2 млрд, что эквивалентно в среднем 31,6% ВВП.

"Согласно исследованиям, наши мигранты тратят порядка 30% заработанных средств на бытовые расходы, 30% отправляют домой и около 30% средств хранят в депозитах банков стран пребывания. Мы могли бы привлечь данные средства", - отметил Жапаров.

Премьер подчеркнул, что Киргизии необходимо научиться нивелировать негативные последствия от миграции и усилить позитивный эффект.

"Сами мигранты и их семьи учатся вкладывать заработанные деньги в бизнес-проекты. Денежные переводы оказывают значительный мультипликационный эффект, повышая уровень доходов в экономике за пределом домохозяйств - получателей переводов. Что еще более важно, мигранты становятся проводниками инноваций и новых технологий между странами. Таким образом, миграция - это один из важнейших факторов развития", - сказал Жапаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az