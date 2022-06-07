Кыргызские банки откроют филиалы в России и других странах

Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поручил госбанкам открыть филиалы в России и других странах, сообщает во вторник пресс-служба киргизского правительства.
"Перед каждым из государственных банков (ОАО "РСК-банк", "Айыл банк", "Керемет" и Банк развития, который будет создан в текущем месяце - ИФ) поставлена задача по открытию филиалов не только в Российской Федерации, но и в других странах, с соответствующим уровнем обслуживания", - сказал Жапаров в ходе международного форума "Миграция и развитие: перспективы и новые возможности".
По его словам, за последние пять лет ежегодный объем денежных переводов в Киргизию превышает $2 млрд, что эквивалентно в среднем 31,6% ВВП.
"Согласно исследованиям, наши мигранты тратят порядка 30% заработанных средств на бытовые расходы, 30% отправляют домой и около 30% средств хранят в депозитах банков стран пребывания. Мы могли бы привлечь данные средства", - отметил Жапаров.
Премьер подчеркнул, что Киргизии необходимо научиться нивелировать негативные последствия от миграции и усилить позитивный эффект.
"Сами мигранты и их семьи учатся вкладывать заработанные деньги в бизнес-проекты. Денежные переводы оказывают значительный мультипликационный эффект, повышая уровень доходов в экономике за пределом домохозяйств - получателей переводов. Что еще более важно, мигранты становятся проводниками инноваций и новых технологий между странами. Таким образом, миграция - это один из важнейших факторов развития", - сказал Жапаров.
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