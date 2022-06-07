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Финансы 07.06.2022 16:54

Облигации НБКО «International» заинтересовали 7 инвесторов

ЗАО «НБКО International» во вторник разместило облигации сроком обращения 18 месяцев на 2 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные БФФ, в ходе аукциона была подана 7 заявок на сумму 2 млн манатов от 7 инвесторов.

В ходе аукциона был размещен весь объем облигаций (20 тыс. ценных бумаг номиналом в 100 манат).

Доходность по облигациям составляет 13% годовых (купонная выплата будет осуществляться раз в квартал).

НБКО ЗАО «International» действует на рынке с 21 мая 2013 года. Председатель правления – Ниджат Гасанов. Уставный капитал НБКО составляет 3 млн манатов, активы – 14 млн 733,326 тыс. манатов (на конец 2020 года).

Х.Насирзаде

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Тэги: НБКО, БФБ, ОБЛИГАЦИИ

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