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Дальнее зарубежье 07.06.2022 17:09

Парламент Швеции не стал объявлять недоверие правительству

Правительство Швеции выдержало голосование о доверии, которое провели в парламенте из-за министра юстиции Моргана Йоханссона, оппозиция обвиняет его в том, что он недостаточно делал для борьбы с преступностью, сообщает европейская редакция издания Politico.

Оппозиция потребовала проведения голосования по вотуму недоверия в отношении Йоханссона, однако премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что все правительство уйдет в отставку, если Йоханссон потеряет доверие парламента.

По итогам голосования 174 депутата из 349 высказались против Йоханссона на посту министра юстиции, в то время как независимый депутат Амине Какабаве, от чьего голоса зависело голосование, воздержалась, отмечает газета. По правилам для отстранения министра от должности в Швеции 175 депутатов должны проголосовать против него.

Оппозиция обвинила Йоханссона в том, что он недостаточно эффективно боролся с ростом волны преступности в стране.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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