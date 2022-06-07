Западные санкции не повлияли на позицию России по Украине, полагает Зеленский

Санкции, введенные США, ЕС и их партнерами против России, не повлияли на позицию Москвы по Украине, заявил газете Financial Times украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, санкции, "по сути, не повлияли на российскую позицию".
При этом и сама санкционная политика вызвала у Зеленского претензии. В беседе с журналистом газеты он заявил, что страны "поддерживают Украину, но при этом - смотрят, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы бизнес не страдал".
Говоря о боевых действиях на Украине, Зеленский предположил, что Киеву "нужно добиться победы именно на поле боя". Однако, как подчеркивает FT, одновременно с этим он заверил, что не против переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент Украины в очередной раз призвал западные страны помочь ему. "Мы слабее в том, что касается вооружения, и потому не можем наступать", - считает Зеленский.
"Мы будем и дальше нести потери, а люди - это мой главный приоритет", - добавил он.
Газета сообщает, что Зеленский раскритиковал партнеров Украины за то, что те призывают к прекращению огня на Украине, не обговаривая, на каких условиях это нужно будет сделать.
"Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, если не выслушиваем позицию этой страны? Это удивительно", - сказал украинский президент.
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