ФРГ обещала увеличить дислоцированный в Литве батальон НАТО до бригады

Германия намерена увеличить дислоцированный в Литве международный батальон НАТО до бригады, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы предусмотрели, что усилим наш вклад в восточный фланг НАТО, мы создадим сильную бригаду, это мы обсудили друг с другом и должны будем работать в этом направлении", - заявил Шольц во вторник журналистам по итогам переговоров с лидерами стран Балтии.

Это подтвердил и президент Литвы Гитанас Науседа. "Германия намерена взять на себя лидерство и (...) усилить своё военное присутствие здесь. Намерена усилить его до уровня бригады. Это одна из целей, одно из наших желаний, о которых мы думали, ожидая саммита НАТО. Практически это становится реальностью, плотью уже сегодня", - заявил Науседа.

Он отметил, что эти шаги Берлин и Вильнюс будут делать постепенно. "Как принимающая сторона мы позаботимся обо всей необходимой инфраструктуре. Я особо обратил внимание канцлера, что нам целесообразно разместить здесь дополнительный батальон для постоянных учений, постоянных тренировок", - заявил Науседа.

Он не назвал сроки, в которые бригада появится в Литве, но отметил, что в ближайшие год-полтора новое подразделение будет сформировано.

В резиденции президента Литвы 7 июня прошла встреча лидеров стран Балтии и Германии. Вильнюс, Рига и Таллинн надеются, что в конце июня лидеры НАТО в Мадриде примут решение о расширении международных батальонов, дислоцированных в странах Балтии и Польше, до размера бригад. Будет также усилена противовоздушная оборона. Науседа заявил, что эти шаги вызваны новой стратегической реальностью - действиями России на Украине.

Передовой батальон в Литве возглавляет Германия, в Латвии - Канада, в Эстонии - Великобритания.

Батальон состоит из 1 тыс. военнослужащих, бригада - из 5 тыс.