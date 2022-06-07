Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9%

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, говорится в обзоре ВБ "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects).
По итогам 2021 год подъем мирового ВВП составил 5,7%.
Российско-украинский конфликт усугубил ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, и ускорил замедление темпов роста мировой экономики, говорится в обзоре.
Эксперты ВБ предупреждают о риске стагфляции, отмечая, что глобальная экономика уже вступила в фазу слабого роста и высокой инфляции.
"Темпы роста мировой экономики, как ожидается, будут колебаться около уровня 2022 года в 2023 и 2024 гг., поскольку война на Украине подрывает деловую активность, инвестиции, а также торговлю в краткосрочной перспективе, в то время как отложенный спрос сходит на нет, а бюджетные и монетарные стимулы сворачиваются", - говорится в обзоре ВБ.
"Война на Украине, локдауны в Китае, проблемы в цепочках поставок и риск стагфляции сдерживают рост. Многим странам будет сложно избежать рецессии", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.
Прогноз роста экономики США на текущий год понижен до 2,5% с 3,7%, на следующий - до 2,4% с 2,6%.
Экономика еврозоны, как ожидается, увеличится на 2,5% в 2022 году и на 1,9% в 2023 г. Прогнозы были ухудшены соответственно на 1,7 и 0,2 процентного пункта (п.п.).
Прогноз роста китайской экономики на этот год понижен до 4,3% с 5,1%, на 2023-й - до 5,2% с 5,3%.
Российская экономика, согласно прогнозу ВБ, упадет на 8,9% в 2022 году и снизится на 2% в следующем году. В январе ожидался подъем на 2,4% в текущем и на 1,8% в следующем году.
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