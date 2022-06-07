Цены на нефть перешли к росту вслед за ослаблением доллара

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют.

Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты снижает цены на нефть для покупателей, использующих другие валюты.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют, перешел к снижению и теряет 0,1%. Ранее в ходе сессии подъем индекса превышал 0,3%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $120,69 за баррель, что на $1,18 (0,99%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,19 (1%), до $119,69 за баррель.

Аналитики Уолл-стрит сохраняют "бычий" настрой в отношении нефтяного рынка, отмечает агентство Bloomberg.

Так, Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10, до $135 за баррель, отметив восстановление глобального спроса и сокращение поставок из России.

Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.