Цены на нефть перешли к росту вслед за ослаблением доллара

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник вслед за изменением тренда на валютном рынке и ослаблением доллара США относительно евро и ряда других валют.
Стоимость нефти и курс доллара традиционно движутся в разных направлениях: ослабление американской валюты снижает цены на нефть для покупателей, использующих другие валюты.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют, перешел к снижению и теряет 0,1%. Ранее в ходе сессии подъем индекса превышал 0,3%.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $120,69 за баррель, что на $1,18 (0,99%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.
Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,19 (1%), до $119,69 за баррель.
Аналитики Уолл-стрит сохраняют "бычий" настрой в отношении нефтяного рынка, отмечает агентство Bloomberg.
Так, Goldman Sachs повысил прогноз средней цены на нефть марки Brent на 12 месяцев с июля 2022 по июль 2023 года на $10, до $135 за баррель, отметив восстановление глобального спроса и сокращение поставок из России.
Аналитики Morgan Stanley Мартейн Ратс и Эми Сёржант ожидают, что нефтяной рынок столкнется с дефицитом в 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) во второй половине текущего года. "Бычий" сценарий экспертов предусматривает подъем цен на нефть до $150 за баррель в третьем квартале.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения с боевой стрельбой
Салливан оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы
В Узбекистане для туристов сняли все коронавирусные ограничения
ЕС рассчитывает в 2024 году перейти на единый тип зарядного устройства для гаджетов
В Азербайджане за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Премьер Эстонии ожидает усиления восточного крыла НАТО
Минфин США запретил инвесторам покупать любые российские облигации на вторичном рынке
Польша договорилась с Украиной о самых крупных за 30 лет поставках вооружений
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Стали известны участники программы Yelo It Lab
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ