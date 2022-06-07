США не против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи - глава Минфина

США хотят, чтобы нефть РФ продолжала поступать на мировой рынок с целью сдержать рост цен на топливо, но желают ограничить прибыль России от нефтяного экспорта, заявила во вторник глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - заявила Йеллен в Конгрессе на слушаниях, посвященных бюджету на 2023 финансовый год.

Она подчеркнула, что при этом у Вашингтона "безусловно, есть цель ограничить доход, получаемый Россией" от продажи нефти.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной.

До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти.