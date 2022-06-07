США не против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи - глава Минфина

США хотят, чтобы нефть РФ продолжала поступать на мировой рынок с целью сдержать рост цен на топливо, но желают ограничить прибыль России от нефтяного экспорта, заявила во вторник глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - заявила Йеллен в Конгрессе на слушаниях, посвященных бюджету на 2023 финансовый год.
Она подчеркнула, что при этом у Вашингтона "безусловно, есть цель ограничить доход, получаемый Россией" от продажи нефти.
В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной.
До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения с боевой стрельбой
Салливан оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы
В Узбекистане для туристов сняли все коронавирусные ограничения
ЕС рассчитывает в 2024 году перейти на единый тип зарядного устройства для гаджетов
В Азербайджане за сутки зафиксировано 10 случаев заражения COVID-19
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Премьер Эстонии ожидает усиления восточного крыла НАТО
Минфин США запретил инвесторам покупать любые российские облигации на вторичном рынке
Польша договорилась с Украиной о самых крупных за 30 лет поставках вооружений
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Стали известны участники программы Yelo It Lab
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ