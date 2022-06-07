Добыча нефти в РФ в IV кв. 2023г снизится до 9,3 млн б/с с 11,3 млн б/с в I кв. 2022г, ожидает Минэнерго США

Добыча жидких углеводородов в России снизится с 11,3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года до 9,3 млн б/с в IV квартале 2023 года, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), который включает оценку объявленного Евросоюзом эмбарго на морской импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

"Этот прогноз не отражает ограничений на страхование судоходства, поскольку детали таких ограничений не были доступны, когда мы завершили этот прогноз 2 июня. Возможность того, что эти санкции или другие потенциальные будущие санкции сократят добычу нефти в России больше чем ожидалось, создает риски роста цен цен на нефть в течение прогнозируемого периода", - говорится в отчете.