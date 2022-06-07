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Дальнее зарубежье 07.06.2022 23:19

Польша договорилась с Украиной о самых крупных за 30 лет поставках вооружений

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил во вторник, что Польша заключает с Украиной крупнейшую за последние 30 лет сделку на поставки оружия Киеву.

"Прямо сейчас мы заключаем один из крупнейших, если не самый крупный, контракт на поставки вооружений за 30 лет", - приводит Польское агентство печати слова Моравецкого с выступления на оружейном заводе Huta Stalowa Wola (HSW) в городе Сталёва-Воля.

Он добавил, что контракт подразумевает поставки на Украину более 50 гаубиц на сумму 650 млн евро.

Моравецкий пояснил, что Украина оплатит только часть стоимости польских вооружений, остальное возьмет на себя Евросоюз.

СМИ напоминают, что Польша уже предоставила Украине около 250 танков Т-72, реактивные системы залпового огня "Град" и самоходные гаубицы.

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Тэги: УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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