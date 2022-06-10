Министры обороны Китая и США обсудили Тайвань и Россию

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ и глава Пентагона Ллойд Остин провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где проходит форум по безопасности, сообщают китайские СМИ и Пентагон.
"Министр обороны Вэй Фэнхэ провел первую личную встречу с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре в пятницу", - передает китайская медиакомпания "Цайсинь". По ее информации, Вэй Фэнхэ отметил, что встреча длилась около часа и была "честной и успешной".
Кроме того, отмечают китайские СМИ, что Вэй Фэнхэ заявил Остину о том, что "Китай "всегда поддерживает принцип объективности и честности относительно украинского вопроса и прикладывает усилия к продвижению мира и диалога".
В Пентагоне заявили, что стороны обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, темы КНДР, России и Украины, а также Тайваня.
"Министр заявил о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе, неприятие одностороннего изменения "статуса-кво" и призвал КНР воздержаться от дестабилизирующих действий в отношении Тайваня", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что Вэй Фэнхэ также провел переговоры в Сингапуре с министром обороны Южной Кореи.
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