ЕК призывает Венгрию без дискриминации относиться на АЗС к иностранным автомобилистам

В Еврокомиссии ожидают объяснений венгерских властей в ответ на письмо еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона об ограничениях, введенных для иностранцев на заправках страны, сообщила официальный представитель ЕК Соня Господинова.
"Комиссия с нетерпением ожидает официального ответа венгерских властей, содержащего детальные объяснения принятых мер. И я могу вас проинформировать, что комиссия уже получила ряд жалоб со стороны европейских граждан после венгерских мер, потому что к ним была проявлена дискриминация при заправках горючим в Венгрии. По причине своей национальности им пришлось платить дороже всего лишь потому, что их автомобили не имели венгерских регистрационных номеров", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, ЕК подробно оценит ответ Будапешта, и после этого будет определена позиция Еврокомиссии.
При этом Господинова сочла необходимым подчеркнуть, что гарантировать хорошее функционирование единого рынка ЕС - это главное средство обеспечить сохранение его нынешнего состояния в ситуации, на которую влияют события на Украине, поэтому страны ЕС должны действовать согласованно.
Она указала, что военная операция на Украине "не может служить оправданием для дискриминации европейских граждан в зависимости от их стран и национальности". Еврокомиссия понимает трудности, с которыми сталкиваются граждане государств-членов ЕС в эти времена - как Венгрии, так и других стран Евросоюза.
"Это затрагивает нас всех. И мы все осознаем уровень инфляции, цен на товары во всем Европейском союзе, которые растут. Сейчас не время действовать в одностороннем порядке на национальном уровне, вводить дискриминационные меры и по-разному относиться к европейским гражданам", - резюмировала представитель ЕК.
В конце мая венгерские власти приняли запретительные меры для иностранцев, желающих заправлять автомашины на АЗС на территории страны. В Венгрии эту меру объяснили тем, что в стране стал процветать "бензиновый туризм, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение".
Совет ЕС 3 июня утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которых Евросоюз введет запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом предусмотрены временные исключения для отдельных стран союза. В частности, Венгрия получила возможность продолжать импортировать трубопроводную нефть из РФ.
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