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Это интересно 10.06.2022 22:13

Farfetch начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах

Британский онлайн-ритейлер люксовой одежды FarfetchLtd. начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах.

Как сообщила компания, в течение следующих нескольких месяцев обозначенная категория клиентов сможет оплачивать покупки биткойнами, эфиром и Binance Coin и еще четырьмя другими криптовалютами. Farfetch также планирует сделать доступной эту опцию для клиентов в США и европейских странах позже в этом году.

Farfetch присоединилась к ряду люксовых брендов, объявивших ранее о возможности платить за товары в криптовалютах, среди которых модные дома Gucci и Balenciaga, принадлежащие французской компании Kering SA.

Эксперты полагают, что эта тенденция свидетельствует о стремлении сегмента люкс привлечь большее количество клиентов среди населения моложе 40 лет, которое активно инвестирует в биткойны в последнее время.

Между тем Farfetch заявила, что уже провела тестирование системы оплаты покупок в криптовалютах в некоторых магазинах в Лондоне.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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